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    Serdar Aziz'in moralini taraftar düzeltti

    Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta yaptığı 2 kritik hata ile dikkat çeken Serdar Aziz, taraftarların desteği ile kendine geldi.
    • 16.11.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:28
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    Serdar Aziz'in moralini taraftar düzeltti

    Fenerbahçeli taraftarlar, Giresunspor karşılaşmasında yaptığı 2 hatası da golle sonuçlanan Serdar Aziz'e desteğini sürdürüyor.

    Mücadele sonrasında tecrübeli stoperi alkışlayarak moral veren taraftarlar, sosyal medyadan da 32 yaşındaki futbolcuya mesajlar yollayıp, ona olan güvenlerini dile getirdi. Tecrübeli isim de taraftarlara teşekkürlerini sundu.

    12 maçta oynadı

    31 yaşındaki Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıktı.

    Serdar Aziz in moralini taraftar düzeltti #1


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