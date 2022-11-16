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Serdar Aziz'in moralini taraftar düzeltti

Serdar Aziz'in moralini taraftar düzeltti

Fenerbahçe'nin Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta yaptığı 2 kritik hata ile dikkat çeken Serdar Aziz, taraftarların desteği ile kendine geldi.