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- Sergen Yalçın, çift forvete geçiyor
Sergen Yalçın, çift forvete geçiyor
- Haber Merkezi
- 09.06.2020 - 12:42
Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi şanslarının arttığını belirten Yalçın, oyuncularından sonuna kadar Devler Ligi'ni kovalamalarını istedi.
Sistemde de değişikliğe gitmeyi planlayan 47 yaşındaki teknik adam, kalan maçlarda daha çok hücumu düşüneceklerini belirtti.
İDMANLARDA ÇİFT FORVET DENİYOR
İdman maçlarında Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng’i yan yana oynatan Yalçın’ın, Adem Ljajic’i de forvet arkasında Dorukhan Toköz’le değişmeli olarak denediği bildirildi.
Beşiktaş'ın kalan maçları:
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş