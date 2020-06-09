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    Sergen Yalçın, çift forvete geçiyor

    Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle ligi üçüncü bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın iştahını kabarttı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 12:42
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    Sergen Yalçın, çift forvete geçiyor

    Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

    Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi şanslarının arttığını belirten Yalçın, oyuncularından sonuna kadar Devler Ligi'ni kovalamalarını istedi.

    Sistemde de değişikliğe gitmeyi planlayan 47 yaşındaki teknik adam, kalan maçlarda daha çok hücumu düşüneceklerini belirtti.

    İDMANLARDA ÇİFT FORVET DENİYOR

    İdman maçlarında Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng’i yan yana oynatan Yalçın’ın, Adem Ljajic’i de forvet arkasında Dorukhan Toköz’le değişmeli olarak denediği bildirildi.

    Beşiktaş'ın kalan maçları:

    Beşiktaş-Antalyaspor
    Denizlispor-Beşiktaş
    Beşiktaş-Konyaspor
    Kayserispor-Beşiktaş
    Beşiktaş-Kasımpaşa
    Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
    Beşiktaş-Fenerbahçe
    Gençlerbirliği-Beşiktaş



     

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