Sergen Yalçın, çift forvete geçiyor

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Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle ligi üçüncü bitiren takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın iştahını kabarttı.

Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Trabzonspor'un Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi şanslarının arttığını belirten Yalçın, oyuncularından sonuna kadar Devler Ligi'ni kovalamalarını istedi.

Sistemde de değişikliğe gitmeyi planlayan 47 yaşındaki teknik adam, kalan maçlarda daha çok hücumu düşüneceklerini belirtti.

İDMANLARDA ÇİFT FORVET DENİYOR

İdman maçlarında Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng’i yan yana oynatan Yalçın’ın, Adem Ljajic’i de forvet arkasında Dorukhan Toköz’le değişmeli olarak denediği bildirildi.

Beşiktaş'ın kalan maçları:

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş







