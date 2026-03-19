Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu’na karşı ilk kez kazandı

Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu'na karşı ilk kez kazandı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı ilk galibiyetini aldı.

ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARI

Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir ile Yalçın’ın başında olduğu Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmişti.

Teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla rakip oldu.

Sergen Yalçın’ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu’nun ekibi Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

