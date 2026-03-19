Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu’na karşı ilk kez kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.
Bu sonuçla Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı ilk galibiyetini aldı.
ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARI
Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir ile Yalçın’ın başında olduğu Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmişti.
Teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla rakip oldu.
Sergen Yalçın’ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu’nun ekibi Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.
