Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ın gol atması beni sevindirdi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım formasıyla Norveç'e 2 klas gol atan Ozan Tufan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde sergilediği futbol Hollanda ve Norveç karşısındaki performansını olağanüstü bulduğunu açıkladı.

"OZAN'IN GOL ATMASI BENİ SEVİNDİRDİ"

Eski öğrencisi Ozan Tufan hakkında da konuşan Sergen Hoca, "Çok mutlu oldum. Maçta öne çıkan ve skora büyük katkıda bulunan Alanya'dan talebem Ozan Tufan'ın gol atması ve heyecanı beni çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN'I KENDİNE GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe'de kötü performansı nedeniyle kadro dışı bırakıldıktan sonra devre arasında Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, burada Sergen Yalçın yönetiminde Bursaspor'daki yıllarına dönerek iyi performansıyla yeniden sarı-lacivertli takıma dönmüştü.