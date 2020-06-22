Sergen Yalçın, üç kulvarda da şampiyonluk istiyor

Beşiktaş'ın gelecek sezon gençlerle oynamayacağını ve güçlü bir kadro kuracağını belirten Sergen Yalçın, üç kulvarda da şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 5-1 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti.

Karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Beşiktaş seneye gençlerle oynamayacak. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız." şeklinde konuşarak, "Gençlerle oynayacağız" diyen Başkan Ahmet Nur Çebi'ye göndermede bulunmuştu.

Hürriyet'e konuşan Yalçın, gelecek sezonki hedeflerinden bahsetti ve üç kulvarda da iddialı olduklarını söyledi.

"AVRUPA LİGİ'NDE DE FİNAL İSTİYORUM"

Yalçın, “Beşiktaş her sezon şampiyonluğu hedeflemiştir. Gelecek sezonhedefimiz hem ligi hem kupayı kazanmak. Hatta Avrupa Ligi’ne gidersek orada da final oynayacak bir ekip oluşturmak istiyoruz.” dedi.

"ALTYAPIDAKİ GENÇLERİ EN İYİ BEN BİLİRİM"

Kendisinin de Beşiktaş altyapısından yetiştiğini hatırlatan Yalçın şöyle devam etti: “Gençlerin değerini alt yapıdan yetişen bilir. Ben de çok iyi bilirim. Hangi genç oyuncuya forma teslim edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Beşiktaş’ta yetenekli gençler hak ediyorlarsa forma giyecektir ancak gençleri fazla büyütmeyelim onları çok çalışmaya teşvik edelim. Bütçemiz düşük ama karakterli başarıya aç olan futbolcular ile devam edeceğiz.”