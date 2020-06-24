Sergen Yalçın, Welinton'u istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadroya katmak istiyor.

Süper Lig'de pandemi nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanmaya devam ederken; Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon için kadro yapılanması adına çalışmalarına da devam ediyor.

Yalçın'ın, Alanyaspor'dan N'Sakala'nın kadroya katılmasını istemesi üzerine siyah-beyazlı yönetim harekete geçmiş ve büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Başarılı teknik adam, Akdeniz ekibinden bir isme daha göz dikti.

WELİNTON'U İSTİYOR

Daha önce Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan savunmacı Welinton'u kadroda görmek isteyen Yalçın, yönetime bu talebini iletti.

Başarılı teknik adamın, defans bölgesine takviye yapmak adına aklındaki ilk ismin Brezilyalı futbolcu olduğu ve Yalçın'ın en çok istediği transferin de bu olduğu belirtildi.

79 MAÇTA OYNADI

2017'den bu yanan Alanyaspor forması giyen Welinton; Akdeniz ekibiyle 79 karşılaşmada forma giyerken, takımına 8 kez de gol katkısında bulundu.

31 yaşındaki savunmacının, kulübüyle sözleşmesi ise 2023'e kadar devam ediyor.