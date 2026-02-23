Sergen Yalçın'ın, Hyeon-gyu Oh'un golüne tepkisi gündem oldu

Beşiktaş'ın 4-0 kazandığı maçta Hyeon-gyu Oh'un bulduğu gole teknik direktörü Sergen Yalçın'ın tepkisi dikkatlerden kaçmadı. Yalçın, atılan güzel gole dizlerinin üzerine çökerek tepki verdi. İşte o anlar...
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi ağırladı.
Beşiktaş, baştan sona üstün götürdüğü maçı 4-0 kazandı ve ligde 4. sıraya yükseldi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş tarihinde ilk 3 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.
OH MÜTHİŞ ATTI
Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkmıştı ve attığı rövaşata golüyle büyük ses getirmişti.
Güney Koreli forvetin Göztepe karşısında bulduğu gol sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi kameralara yansıdı.
SERGEN HOCA GÖZLERİNE İNANAMADI...
Golün ardından diz çöken Sergen Yalçın, şaşkınlığını ve hayranlığını gizleyemedi.
İşte Yalçın'ın o anları...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi