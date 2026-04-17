Sergen Yalçın'ın Samsunspor maçı 11'i şekilleniyor

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Samsunspor, 19 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Beşiktaş, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kafasındaki 11 netleşmeye başladı.

KALE VE SAVUNMA HATTI

TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlıların kalesini Ersin Destanoğlu koruyacak.

Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz’ın forma giymesi bekleniyor.

Stoper ikilisi Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai’den oluşacak.

SALİH YA DA ASLLANI OYNAYACAK

Savunmanın önünde Kristjan Asllani veya Salih Uçan görev yapacak.

Orta sahanın merkezinde Orkun Kökçü ile Junior Olaitan şans bulacak.

HÜCUM BÖLGESİNDE KARARI VERDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Vaclav Cerny, solunda ise Jota Silva’ya forma verecek.

Beşiktaş'ın bu maçtaki en büyük gol umudu ise Hyeon-gyu Oh olacak.