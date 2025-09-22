Simon Banza'nın yeni kulübü belli oldu

Simon Banza, Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da gösterdiği performans ile beğeni toplamıştı.
Transfer döneminde adı çeşitli kulüplerle anılan başarılı oyuncunun yeni adresi merak konusuydu.
Ve Simon Banza'nın yeni durağı netleşti...
YENİ DURAĞI BAE OLDU
Trabzonspor'un geçen sezon Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, BAE Pro Ligi ekiplerinden Al Jazira ile anlaştı.
Banza'nın, 10 milyon euro karşılığında Al Jazira'ya imza attığı aktarıldı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Ayrıca Banza'nın, Al Jazira Club ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Simon Banza, Trabzonspor formasıyla geçen sezon çıktığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.