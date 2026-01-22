Sinan Engin'den Fenerbahçe'yle ilgili transfer iddiası: Devin Özek almaya gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor...

Ara transfer döneminin en hareketli kulübü olan sarı-lacivertlilerle ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

SİNAN ENGİN'DEN BOMBA İDDİA: LOOKMAN...

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin transfer edeceği ismi Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında söyledi.

Engin, sarı lacivertlilerin Atalanta'ta forma giyen Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ı alacağını söyledi.

"ATALANTA'YLA GÖRÜŞÜYOR, ALMAYA GİTTİ"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in İtalya'ya gittiğini ileri süren Engin, "Atalanta ile görüşüyor. Futbolcuyu almaya gitti. Fenerbahçe Lookman'ı alacak" dedi.

Öte yandan Ademola Lookman, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Hatta Nijerya Milli Takımı'ndan Victor Osimhen de Lookman için açıklama yapmıştı. Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim" diye konuşmuştu.