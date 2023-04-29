Sivasspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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45+1’ Gol… Sivasspor 0-2 Fenerbahçe (Ferdi)
40' Aaron Appindangoye, topu savunma arkasına sarkan Mustapha Yatabare'ye gönderdi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
30' Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından yaptığı sert şut yandan dışarı gitti.
29' Luan Peres'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.
22' Sağ çaprazda topu alan Diego Rossi ceza sahasına çok iyi girdi. sol ayakla uzak köşeye iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
22’ Gol… Sivasspor 0-1 Fenerbahçe (Rossi)
21' Willian Arao'nun ceza sahasına gönderdiği top doğrudan dışarı gitti.
14' Fenerbahçe'de Diego Rossi, Valencia'nın yerine oyuna girdi.
12' Edinilen bilgiye göre Enner Valencia'nın bilinci yerinde.
11' Ambulans saha içine girdi. Valencia'ya önlem amacıyla bir boyunluk takıldı. Şimdi ambulansa götürülüyor.
8' Valencia ve Ali Şaşal pozisyon sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
7' Arda Güler'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia yükseldi. Ali Şaşal topu yumrukladı.
6' Sivasspor'da Mustapha Yatabare bir sakatlık geçirdi. Tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar, Samet, Peres, Arao, İrfan Can, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro