Sivasspor'a Ümraniyespor karşısında tek gol yetti

1. Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada kendi kalesine Tomislav Glumac attı.

LİGDEKİ DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte Sivaspor puanını 44'e yükseltirken, Ümraniye ise 38 puanda kaldı.

Sivasspor gelecek hafta Manisa FK'ya konuk olacak. Ümraniyespor ise kendi sahasında Pendik'i konuk edecek.