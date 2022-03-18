Stefan Kuntz, Daum ile fotoğrafını paylaştı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turundaki Bayer Leverkusen - Atalanta karşılaşmasını tribünden izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, vatandaşı Christoph Daum ile karşılaştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tribünlerde karşılaşma takip etmeye devam ediyor... Alman hoca milli futbolcumuz Merih Demiral'ı izlemek için UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki Bayer Leverkusen-Atalanta maçını yerinden izledi.

Alman çalıştırıcı zorlu maçta tribünde tanıdık bir isimle karşılaştı: Christoph Daum...

"DAUM İLE KARŞILAŞTIK"

Ülkemizde 2'şer kez Beşiktaş ve Fenerbahçe 'yi, 1 kez de Bursaspor 'u çalıştıran, aynı zamanda 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Daum, Kuntz'un objektifine poz verdi.

A Milli Takım hocamız Kuntz bu kareyi, "Christoph Daum ile karşılaştık. Selamlarını iletti ve bizlere elemelerde şans diledi." ifadeleriyle paylaştı.

Bilindiği üzere Dünya Kupası Elemeleri Play-Off'unda Ay-Yıldızlılar 24 Mart'ta Portekiz'le kozlarını paylaşacak.