- Süper Lig'de 10. hafta, 25 Ekim Cumartesi ile 27 Ekim Pazartesi arasında oynanacak maçlarla gerçekleşecek.
- Haftanın açılışında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u konuk edecek.
- Lider Galatasaray evinde Göztepe ile, Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak.
Lider Galatasaray, bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya, Beşiktaş da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor ile oynayacak.
10. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor
25 Ekim Cumartesi
17.00 Kocaelispor - Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor
26 Ekim Pazar
14.30 Antalyaspor - Başakşehir
17.00 Galatasaray - Göztepe
17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
27 Ekim Pazartesi
20.00 Samsunspor - Rizespor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe