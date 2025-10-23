Abone ol: Google News

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı

Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 17:07
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı
  • Süper Lig'de 10. hafta, 25 Ekim Cumartesi ile 27 Ekim Pazartesi arasında oynanacak maçlarla gerçekleşecek.
  • Haftanın açılışında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u konuk edecek.
  • Lider Galatasaray evinde Göztepe ile, Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın, 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim Pazar ve 27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak.

Lider Galatasaray, bu hafta evinde Göztepe ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya, Beşiktaş da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Eyüpspor ile oynayacak.

10. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.00 Fatih Karagümrük - Kayserispor

25 Ekim Cumartesi

17.00 Kocaelispor - Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

26 Ekim Pazar

14.30 Antalyaspor - Başakşehir

17.00 Galatasaray - Göztepe

17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

27 Ekim Pazartesi

20.00 Samsunspor - Rizespor

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

