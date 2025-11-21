Abone ol: Google News

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı

Süper Lig'in 13. haftası, yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 12:17
Süper Lig'de 13. hafta heyecanı
  • Süper Lig'in 13. haftası, 22 Kasım Cumartesi oynanacak 3 maçla başlayacak.
  • Lider Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlarken; Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
  • Beşiktaş ise evinde Samsunspor ile oynayacak.

Süper Lig'de 13. hafta heyecanı yarın, 23 Kasım Pazar ve 24 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Lider Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. 

Beşiktaş ise evinde Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve hakemler şöyle:

22 Kasım Cumartesi

14.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar

14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi

20.00 Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Eshspor Haberleri