Süper Lig'de 2025-2026 sezonu yarın başlayacak

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 1 Haziran'da tamamlanan 2024-25 sezonunun ardından Süper Lig'de 68. sezonun perdesi, Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak maçla Gaziantep'te açılacak.

Türkiye'nin 11 ilinden 18 takım, yaklaşık 9 ay 9 gün (283 gün) sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

11 ŞEHİRDEN 18 TAKIM

Süper Lig'in 68. sezonunda 11 ilden 18 takım mücadele edecek.

Sezonda İstanbul'dan 7 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor) yer alacak.

Ligde Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Konya'dan Konyaspor, Ankara'dan Gençlerbirliği, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den Kayserispor, İzmir'den Göztepe, Kocaeli'den Kocaelispor, Samsun'dan Samsunspor ve Rize'den Çaykur Rizespor başarıyı hedefleyecek.

5 SEZON SONRA 18 TAKIMLA OYNANACAK

Süper Lig, 5 sezon sonra yeniden 18 takımın mücadelesine sahne olacak.

Lig, 2019-20 sezonunun ardından 2020-21'de 21, 2021-22'de 20, 2022-23'te 19, 2023-24'te 20 ve 2024-25'te ise 19 takımla oynandı.

Süper Lig'de geride kalan 67 sezonun 31'inde 18 takım, 20'sinde 16 ekip, 6'sında 20 takım, 3'ünde 17 ekip, 5'inde 19 takım, birer tanesinde de 21 ve 22 mücadele etti.

3 TAKIM KÜME DÜŞECEK

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun sonunda 3 takım küme düşecek.

Ligi 16, 17 ve 18. sırada tamamlayacak 3 ekip, 2026-27 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek.

İLK BÜYÜK MAÇ 5. HAFTADA

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk "büyük" karşılaşması, 5. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yapılacak.

Ligde ilk İstanbul derbisi ise 8. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Ligin 11. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe ile Galatasaray-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 16. haftasında ise Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak.

YABANCI OYUNCU KURALI

Süper Lig'de 2025-26 sezonunda takımlar, maç kadrosunda 12 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek.

Bu futbolcuların dışında kulüpler, 1 Ocak 2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş yabancı 2 futbolcuyu da listesine alabilecek.

Kulüpler, A takım listesine 28 futbolcu yazabilecek.

TRANSFER DÖNEMİ

Futbolda 30 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 12 Eylül'de bitecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026'da başlayıp 10 Şubat 2026'da sona erecek.

17 MAYIS 2026'DA SONA ERECEK

Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2025-26 sezonu 8 Ağustos'ta başlayıp 17 Mayıs 2026'da tamamlanacak.

Yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla sona erecek.

İkinci devrenin 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacağı ligde mücadele 17 Mayıs 2026'da sona erecek.

İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasının programı şöyle:

8 Ağustos Cuma:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ertelendi)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)

21.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Ertelendi)

21.30 Kayserispor-Beşiktaş (Ertelendi)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)