Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Süper Lig'de 26. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakalarında Antalyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak; Fenerbahçe de Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Bu hafta lider Galatasaray, evinde Başakşehir ile oynayacak.

Beşiktaş da deplasmanda Gençlerbirliği'yle mücadele edecek.

Süper Lig'in 26. haftasının programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

14 Mart Cumartesi

13.30 Kocaelispor - Konyaspor

20.00 Göztepe - Alanyaspor

20.00 Galatasaray - Başakşehir

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

15 Mart Pazar

16.00 Kasımpaşa - Eyüpspor

20.00 Samsunspor - Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

