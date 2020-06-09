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    Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

    TFF, 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak olan Süper Lig'de 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 12:55
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    Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

    TFF, 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak olan Süper Lig'de 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri duyurdu.

    Göztepe-Trabzonspor (Zorbay Küçük)

    Fenerbahçe-Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

    Başakşehir-Alanyaspor (Ali Şansalan)

    Beşiktaş-Antalyaspor (Ümit Öztürk)

    Ç.Rizespor-Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

    Ayrıntılar gelecek...

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