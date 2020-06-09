- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri
TFF, 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak olan Süper Lig'de 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri duyurdu.
- Haber Merkezi
- 09.06.2020 - 12:55
TFF, 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak olan Süper Lig'de 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Göztepe-Trabzonspor (Zorbay Küçük)
Fenerbahçe-Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
Başakşehir-Alanyaspor (Ali Şansalan)
Beşiktaş-Antalyaspor (Ümit Öztürk)
Ç.Rizespor-Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
Ayrıntılar gelecek...