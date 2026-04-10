Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
29. HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER
Bugün
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
11 Nisan Cumartesi
14.30 Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
17.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz
12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu
17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
13 Nisan Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Rizespor - Gaziantep FK: Ozan Ergün