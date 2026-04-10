Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı 10 Nisan Cuma, 11 Nisan Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

29. HAFTANIN PROGRAMI VE MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER

Bugün

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

11 Nisan Cumartesi

14.30 Başakşehir - Gençlerbirliği: Ali Şansalan

17.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ali Yılmaz

12 Nisan Pazar

14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Oğuzhan Aksu

17.00 Göztepe - Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

13 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Rizespor - Gaziantep FK: Ozan Ergün

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

