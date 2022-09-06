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    Süper Lig'de 5. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 5.hafta maçları sonrası puan durumu ve 6.haftanın maç programı belli oldu.
    • 06.09.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 08:56
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    Süper Lig'de 5. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 5.hafta tamamlandı. Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da haftayı galibiyetle kapatarak zirve takibini sürdürdü. İşte ilk haftanın sonuçları...

    Süper Lig'de 5.haftanın sonuçları

    Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor

    Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük

    Başakşehir 2-0 Alanyaspor

    Giresunspor 0-1 Konyaspor

    Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

    Hatayspor 1-1 Adana Demirspor

    Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa

    Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

    Galatasaray 2-1 Gaziantep FK

    5.hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu:

    Süper Lig de 5. haftanın puan durumu #1

    Süper Lig de 5. haftanın puan durumu #2

    Fenerbahçe'nin BAY geçeceği 6.haftanın programı ise şu şekilde:

    Süper Lig de 5. haftanın puan durumu #3


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