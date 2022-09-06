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Süper Lig'de 5. haftanın puan durumu
Süper Lig'de 5.hafta maçları sonrası puan durumu ve 6.haftanın maç programı belli oldu.
- 06.09.2022 - 08:52
- Güncelleme : 06.09.2022 - 08:56
Süper Lig'de 5.hafta tamamlandı. Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da haftayı galibiyetle kapatarak zirve takibini sürdürdü. İşte ilk haftanın sonuçları...
Süper Lig'de 5.haftanın sonuçları
Ümraniyespor 0-1 Trabzonspor
Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük
Başakşehir 2-0 Alanyaspor
Giresunspor 0-1 Konyaspor
Fenerbahçe 2-0 Kayserispor
Hatayspor 1-1 Adana Demirspor
Antalyaspor 0-2 Kasımpaşa
Ankaragücü 2-3 Beşiktaş
Galatasaray 2-1 Gaziantep FK
5.hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu:
Fenerbahçe'nin BAY geçeceği 6.haftanın programı ise şu şekilde: