Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 7. haftasında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maç ise Fatih Karagümrük - Trabzonspor oldu.

Karadeniz ekibinin deplasmanda 4-3'lük skorla kazandığı maçtaki penaltı pozisyonu kayıtlarda yer aldı.

ONUACHU'NUN PENALTI POZİSYONU

- VAR: Penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim.

- Mehmet Türkmen: Tamam geldim.

- VAR: İlk ele değdiği an.

- VAR: Şimdi bir açım daha var.

- Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum.

- Mehmet Türkmen: Uzun süre formadan çektiği için penaltı kararı verdim.

- Mehmet Türkmen: El nedeniyle penaltı iptali öneriyorsun galiba bana.

- VAR: Evet.

- Mehmet Türkmen: Diğer açıdan bakabilir miyim?

- Mehmet Türkmen: Eli doğal konumda. Elle oynama yok. Penaltıyla başlayacağım.

- VAR: Topu bu bir hücum elle oynama.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)