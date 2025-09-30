Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 7. haftasında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maç ise Fatih Karagümrük - Trabzonspor oldu.
Karadeniz ekibinin deplasmanda 4-3'lük skorla kazandığı maçtaki penaltı pozisyonu kayıtlarda yer aldı.
ONUACHU'NUN PENALTI POZİSYONU
- VAR: Penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim.
- Mehmet Türkmen: Tamam geldim.
- VAR: İlk ele değdiği an.
- VAR: Şimdi bir açım daha var.
- Mehmet Türkmen: Formadan çektiğini görüyorum.
- Mehmet Türkmen: Uzun süre formadan çektiği için penaltı kararı verdim.
- Mehmet Türkmen: El nedeniyle penaltı iptali öneriyorsun galiba bana.
- VAR: Evet.
- Mehmet Türkmen: Diğer açıdan bakabilir miyim?
- Mehmet Türkmen: Eli doğal konumda. Elle oynama yok. Penaltıyla başlayacağım.
- VAR: Topu bu bir hücum elle oynama.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)