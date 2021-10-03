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    Süper Lig'de 8. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 8. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 8. hafta maçları Rizespor-Galatasaray maçıyla sona ererken Fenerbahçe haftayı lider kapattı. Milli aranın ardından heyecan devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 22:29
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    Süper Lig'de 8. hafta sona ererken birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

    FENERBAHÇE HAFTAYI LİDER KAPATTI

    Ligin lideri Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken, Trabzonspor Kayserispor'u Beşiktaş da Sivasspor'u aynı skorla geçerek haftayı ilk 3 sırada kapattı.

    Hatayspor da Yeni Malatyaspor'u 2-0 geçerek kendisine 4. sırada yer buldu.

    Sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

    Süper Lig de 8. haftanın puan durumu #1

    Süper Lig'de 9. hafta milli aranın ardından şu maçlarla devam edecek:

    Süper Lig de 8. haftanın puan durumu #2

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