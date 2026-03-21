Süper Lig'de asist krallığında son durum

Büyük bir heyecana sahip olan Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun tamamlanmasına 7 hafta kaldı.

27 haftası geride kalan ligde üst sıralar ve küme düşme hattında 18 takımın kıyasıya mücadelesi devam ederken bireysel istatistiklerde de yarış sürüyor.

Sezon başından bu yana takım arkadaşlarına verdikleri gol paslarıyla dikkatleri çekmeyi başaran isimler Asist Krallığı'nda listeye girdi.

ZİRVEDE ASENSIO VAR

Ligde bu sezon en çok asisti yapan futbolcu ise Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio oldu.

Yaptığı 13 asistle zirvede bulunan İspanyol futbolcuyu 11 gol pasıyla Trabzonspor'un hücum oyuncusu Oleksandr Zubkov takip etti.

Bu iki ismi ise Galatasaray'ın milli futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün takip etti.

ASİST KRALLIĞI

Marco Asensio - Fenerbahçe - 13

Oleksandr Zubkov - Trabzonspor - 11

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray - 10

Yunus Akgün - Galatasaray - 9

Drissa Camara - Gaziantep FK - 8

Vaclav Cerny - Beşiktaş - 8

Orkun Kökçü - Beşiktaş - 8

Florent Hadergjonaj - Alanyaspor - 7

Alexandru Maxim - Gaziantep FK - 7