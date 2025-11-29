Süper Lig'de bir veda daha! Görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 11 oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor evinde karşılaştığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"KENDİM BU KARARI ALARAK AÇIKLADIM"

Palut, "2.5 yıla yaklaşan bir süreç. Bazen iyi periyotlar bazense şimdi yaşadığımız gibi hiçte istemediğimiz periyotlarla geçen bir Rizespor kariyeri. Her antrenman, her maç öncesi, her gün biz bu takım için her şeyimizi verdik. Bu konuda benim de ekibimin de vicdanı rahat. Bir antrenmana bile 'Herhangi bir şeyler çalışalım' mantığıyla çıkmadık. Ne biliyorsak, ne enerjimiz varsa bu takıma sarf ettik. Bazen oldu bazen olmadı. Bu takım iyi bir takım ama bu takımın yeni bir sese ihtiyacı var. Direktif veren yeni bir güce ihtiyacı var. Belki oyunculara başka türlü yaklaşabilecek bir antrenör, teknik direktör profiline ihtiyacı var. Bazen bir notada gerekli ortak ses, oyun kaybolabilir. Bugün bunu yaşadığımızı görüyorum. Yöneticilerimiz ve kulübün yetkililerinden özür dilerim. Her defasında böyle bir açıklama yapacağım zaman bir değerlendirme içerisine girerdik. Çünkü onlar bu kulübün sahibi ve ben teknik direktör olsam bile kendi kendime hareket edemem. Ne zaman böyle bir istişare yapsak, müsaade istesem onlar devamlı destek verdiler. 'Hayır, beraberiz, bu süreci beraber getireceğiz' dediler. Bugün artık öyle bir duruma da mahal vermek istemedim. Kendim bu kararı alarak açıkladım. Aflarına sığınıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, daha iyisini hak eden bir kulüp. Belki bugün buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar kazandığım bir süreci yaşadım" diye konuştu.

TEKNİK DİREKTÖR AYRILIKLARI

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Süper Lig'de 2025-2026 sezonundaki 11. teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Ligde ilk olarak 18 Ağustos tarihinde İsmet Taşdemir, Gaziantep FK'dan ayrıldı ve yerine Burak Yılmaz geldi.

Süper Lig'de ikinci ayrılık ise Beşiktaş'ta yaşandı. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yerine göreve Sergen Yalçın'ı getirdi.

Fenerbahçe'de de bir veda gerçekleşti ve Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Domenico Tedesco dönemi başladı.

Başakşehir ise Çağdaş Atan'la yolları ayırıp görevi Nuri Şahin'e bıraktı.

Eyüpspor'da da Selçuk Şahin'in ardından yeni teknik direktör Orhan Ak oldu.

Kayserispor, Markus Gisdol ile vedalaştı ve yerine Radomir Djalovic'i takımın başına geçirdi.

Bir veda da Antalyaspor'da gerçekleşti. Akdeniz ekibinde Emre Belözoğlu'nun yerine görevi Erol Bulut teslim aldı.

Fatih Karagümrük ise Marcel Licka ile yolları ayırıp görevi yardımcı antrenörü Onur Can Korkmaz'a bıraktı.

Konyaspor'da Recep Uçar'ın ayrılığı sonrası Başakşehir'in eski teknik direktörü Çağdaş Atan göreve başladı.