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Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 33. haftası Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Haftanın son maçıyla Süper Lig'de puan durumu şekillendi.
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 21:14
- Güncelleme : 08.04.2021 - 21:27
Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçıyla sona erdi.
Oynanan maçlarda, Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
HAFTANIN KAZANANI BEŞİKTAŞ
Galatasaray'ın bay geçtiği haftada berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu.
İki rakibiniyle puan farkını açan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.
33. HAFTA PUAN DURUMU
34. HAFTANIN PROGRAMI