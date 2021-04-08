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    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

    Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

    Süper Lig'in 33. haftası Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Haftanın son maçıyla Süper Lig'de puan durumu şekillendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 21:14
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 21:27
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    Süper Lig'de 33. hafta bugün oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçıyla sona erdi.

    Oynanan maçlarda, Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    HAFTANIN KAZANANI BEŞİKTAŞ

    Galatasaray'ın bay geçtiği haftada berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu.

    İki rakibiniyle puan farkını açan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

    33. HAFTA PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın programı #1

    34. HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de puan durumu ve gelecek haftanın programı #2

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