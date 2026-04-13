Süper Lig'de son haftalarda kaçan şampiyonluklar

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında heyecan yine tavan yaptı!

2025-2026 sezonunun son 5 haftasına girilirken alınan sonuçlar heyecanı ikiye katladı...

Ligimizde Galatasaray'ın 68 puanla liderliği sürüyor.

Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ise, 66 puanla zirve takibine devam ediyor.

Aradaki sadece 2 puanlık fark, şampiyonluk yarışını son haftalara taşıdı.

Ancak Süper Lig tarihi, bu tür avantajların her zaman yeterli olmadığını defalarca gösterdi.

Geçmiş sezonlara bakıldığında, son haftalara lider girmenin şampiyonluk için garanti olmadığı açıkça görülüyor.

2018-19 SEZONUNDA GALATASARAY İPİ GÖĞÜSLEDİ

Bunun en yakın örneklerinden biri 2018/19 sezonunda yaşandı.

Başakşehir uzun süre zirvede götürdüğü yarışta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla avantajını yitirirken Galatasaray, final maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig tarihinin en dramatik finallerinden biri ise 2010/11 sezonunda yaşandı.

Trabzonspor son haftalara lider girerken, sezon sonunda puanlar eşitlendi ve şampiyonluk averajla Fenerbahçe’nin oldu.

FENERBAHÇE AVERAJLA ŞAMPİYON OLDU

2008/09 sezonunda Sivasspor uzun süre zirvede yer aldı ancak son düzlüğe girildiğinde Beşiktaş form grafiğini yükselterek şampiyonluğu kazandı.

2007/08 ve özellikle 2005/06 sezonları ise Fenerbahçe açısından unutulmaz kayıplar arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, her iki sezonda da son haftalara lider girmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı.

2005'TE GALATASARAY GERİDEN GELDİ, 2008'DE İSE BEŞİKTAŞ

2005/06’daki Denizlispor beraberliği ise Süper Lig tarihinin en dramatik anlarından biri olarak öne çıktı.

1990’lı yıllara gidildiğinde 1997/1998 sezonunda Fenerbahçe son haftalarda liderliği kaybederken, 1995/1996’da Trabzonspor büyük bir avantajı koruyamayarak şampiyonluğu Fenerbahçe’ye bıraktı.