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    Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte ilk 8 haftada giden teknik direktörler...

    Süper Lig'de 2021-2022 dönemi oldukça hızlı başladı ve bazı hocalar ile yollar ayrıldı. Bu hocaların kim olduğunu merak edenler ise "Süper Lig'de hangi hocalar gitti?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 15:30
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    Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte ilk 8 haftada giden teknik direktörler...

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu oldukça hızlı başladı ve liderlik yarışı nefes kesen karşılaşmalara sahne oluyor.

    Geçtiğimiz haftadan beri liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de yeni sezon Vitor Pereira ile başladı.

    Fenerbahçe'yi liderlik yarışında kovalayan Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile devam ediyor.

    Beşiktaş Sergen Yalçın, Galatasaray Fatih Terim ile yeni sezona başlayan takımlar oldu.

    Bazı Süper Lig takımlarında ise ayrılıklar yaşandı ve 8 haftada 9 hoca ile sözleşmeler sona erdi.

    Bu hocaların kim olduğunu merak eden futbolseverler, "Süper Lig'de hangi hocalar gitti?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, Süper Lig'de hangi hocalar gitti? İşte detaylar...

    SÜPER LİG'DE HANGİ HOCALAR GİTTİ?

    Süper Lig'de 4 büyükler dışında Fatih Karagümrük, Hatayspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Giresunspor, Sivasspor ve Altay sezona başladıkları hocalarla yoluna devam ediyor.

    Ancak bunlar dışında 9 takımda yaprak dökümü yaşandı. İşte Süper Lig'de görevi sona eren hocalar...

    • Şenol Can - Kasımpaşa
    • Yalçın Koşukavak - Kayserispor
    • Samet Aybaba - Adana Demirspor
    • Ünal Karaman - Göztepe
    • Çağdaş Atan - Alanyaspor
    • Bülent Uygun - Rizespor
    • Aykut Kocaman - Başakşehir
    • İrfan Buz - Yeni Malatyaspor
    • Antalyaspor -  Ersun Yanal

    Süper Lig de yaprak dökümü! İşte ilk 8 haftada giden teknik direktörler... #1

    Süper Lig de yaprak dökümü! İşte ilk 8 haftada giden teknik direktörler... #2

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