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Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte ilk 8 haftada giden teknik direktörler...

Süper Lig'de yaprak dökümü! İşte ilk 8 haftada giden teknik direktörler...

Süper Lig'de 2021-2022 dönemi oldukça hızlı başladı ve bazı hocalar ile yollar ayrıldı. Bu hocaların kim olduğunu merak edenler ise "Süper Lig'de hangi hocalar gitti?" sorusunu gündeme getirdi.