Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı maaş

Fenerbahçe Kulübü, Tahir Karapınar'ın, kalan 8 haftada sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapacağını açıklamıştı. Karapınar'ın, sarı-lacivertlilerden aylık 20 bin TL maaş alacağı öğrenildi.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan ancak henüz bir sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, kalan 8 hafta için Pro-lisanslı bir antrenör arıyordu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından dün yapılan açıklama ile, birçok Anadolu kulübünde yardımcı antrenörlük yapan Tahir Karapınar'ın, geçici olarak takımın başına getirildiğini belirtilmişti.

AYLIK 20 BİN TL KAZANACAK

Karapınar'ın, Kanarya'dan kazanacağı maaş da ortaya çıktı...

Koronavirüsün de etkileri nedeniyle ekonomik anlamda zor günlerden geçtiği bilinen Fenerbahçe'nin, 53 yaşındaki tecrübeli antrenöre aylık 20 bin TL maaş vereceği öğrenildi.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI VE AVRUPA

Öte yandan Fenerbahçe, teknik ekibi ile birlikte kalan maçlarda ise Türkiye Kupası ve Avrupa biletini alabilmeyi hedefliyor.