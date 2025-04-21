Talha Sarıarslan: Fenerbahçe ağır bir yara aldı

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Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Kayserispor forması giyen ve karşılaşmada 90+4'te gol atan Talha Sarıarslan, Fenerbahçe maçının ardından Tivibu Spor'a konuştu.

"BU GOLÜ ATACAĞIMI HİSSEDİYORDUM"

20 yaşındaki futbolcu, maçla ilgili, "Gerçekten çok mutluyuz. Birçok eksiğimiz vardı. Ama biz elimizden geleni yaptık. Genç arkadaşlarımız da çok iyi oynadı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir puandı. Bunu aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Talha Sarıarslan, attığı gol için, "Gerçekten ben de çok mutluyum. Bu golü zaten birkaç haftadır düşünüyordum, maçı kafamda yaşıyordum. Bu golü atacağımı hissediyordum. Bunun için de çok mutluyum." diye konuştu.

"FENERBAHÇE AĞIR BİR YARA ALDI"

Kayserispor'da aldığı süreler için konuşan genç futbolcu, "Herkes daha fazla süre almak ister. Hocamızın bana gerektiği zaman süre verdiğini düşünüyorum. Benim bunları değerlendirmem lazım. Çok teşekkür ederim hocamıza da." dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşü sorulan genç futbolcu, "Gerçekten bence de Fenerbahçe ağır bir yara aldı. Bilmiyorum, iyi olan kazansın diyorum." yanıtını verdi.

ICARDI VE OSIMHEN YANITI

Talha Sarıarslan, TivibuSpor'un ardından Ekol TV'ye de konuştu.

Genç futbolcu, "Sosyal medyada Osimhen ve Icardi'yi takip ediyorsun. Beğendiğin futbolcular olarak mı takip ediyorsun?" sorusunun ardından, "İkisi de çok nadir görebileceğimiz forvetler. İkisi de idolüm diyebilirim. En iyileri, en iyi forvetler. Takip etmem gayet normal bence yani." yanıtını verdi.

Talha Sarıarslan, "Attığın golle Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettin mi?" şeklinde gelen soruya, "Biraz yara aldılar ama ben bir şey söyleyemem o kendi aralarındaki bir yarış." cevabını verdi.