Tarihi ve saati değişti! Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarihi ve saati değişti! Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç ertelenince, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçının tarihi ve saati değişti. Peki, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de fikstür gittikçe sıkışırken, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maçlar ise bazı karışıklıklara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç ertelendi. Ayrıca yine Gaziantep - Antalyaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Bu gelişmeler üzerine cumartesi oynanması planlan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı saati ve tarihi değişti.

Yukarı tırmanışını sürdüren Beşiktaş ile küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Malatya'nın maçını izlemek isteyenler, yeni tarih ve saati araştırmaya başladı.

Peki, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve ilk yarısının ardından yoğun kar yağışından dolayı yarıda kalan karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması ise 22 Ocak Cumartesi saat 13.30'a alındı.

TFF'DEN JET AÇIKLAMA

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak. Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı."