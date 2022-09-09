Tayfur Bingöl: Şimdiki hayalim Beşiktaş ile şampiyon olmak

Tayfur Bingöl: Şimdiki hayalim Beşiktaş ile şampiyon olmak

Alanyaspor'a transfer olurken "Beşiktaş'ta oynamak hayalim" diyen Tayfur Bingöl, sıradaki hedefinin ise şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl, Beşiktaş resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Deneyimli sağ bek, "Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz. Beşiktaş'a kavuştuğum için çok heyecanlı ve mutluyum." diyerek sözlerine başladı.

"Beşiktaşlılar Derneği'ne giderdim"

Beşiktaş'ı ufak yaşlarından beri takip ettiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Transfer süreci çok uzun sürdü. Ben de her an Beşiktaş'a gitmeyi bekliyordum. Antrenmanlarıma odaklanmıştım ve 'Beşiktaş'a gidersem en üst seviyede gideyim' diye düşünüyordum.

12 yaşında bir çocuk düşünün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde. 12 yaşımda Beşiktaşlılar Derneği'ne maç izlemeye gidiyordum ve oradaki Beşiktaşlılar ile birlikte seviniyordum." dedi.

"Bu sene hedefim şampiyon olmak"

Beşiktaş taraftarına övgüler yağdıran Bingöl, "Geçen sene burada maça çıktığımda Beşiktaşlı taraftarlar beni tribüne çağırmıştı. Tabii ilerleyen zamanda rakip takımda olduğum için top ayağımıza geldiğinde inanılmaz bir gürültü çıkarıyordu taraftarlar.

Valerien hocam bana hangi bölgede görev verirse oynamaya hazırım. Her bölgede oynama kapasitem yüksek. Sağ bek, sol bek, sol açık her bölgede çok rahatım. Alanyaspor'a imza atarken hayalim Beşiktaş'a gitmek demiştim. Bu sene de hedefim şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.