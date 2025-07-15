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TFF, Arial font zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), taraftarların tepkisini çeken formalardaki Arial font kullanımı hakkında harekete geçtiği kaydedildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
15.07.2025 09:51
TFF, Arial font zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor

Süper Lig'de yeni sezon yaklaşırken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir karar geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, formalarda kullanılması zorunlu olan Arial yazı tipinin kaldırılması için harekete geçti.

TARAFTARLAR ZORUNLULUĞA TEPKİLİYDİ 

Türk futbol taraftarları, formalarda Arial yazı tipinin zorunlu olarak kullanılmasına tepki göstermişti.

Gelen tepkilerin ardından, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz konuyla ilgili harekete geçti.

ARIAL FONTA VEDA EDİLECEK 

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda Arial yazı tipiyle ilgili resmi kararı alacak ve bu fonta veda edilecek.

Yeni yazı tipinin hangisi olacağı merakla bekleniyor.

TFF'den Arial yazı fontuyla ilgili karar TFF'den Arial yazı fontuyla ilgili karar

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