TFF'den Arial yazı fontuyla ilgili karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde forma arkası yazı tipini sadece Arial ile sınırlandırıyor.

Avrupa’daki liglerde ise kulüplere yazı tipi konusunda serbesti tanınıyor.

TARAFTARLAR ESTETİK BULMUYOR

Futbolseverler, Arial fontunun yıllardır kullanılmasından dolayı formalarda istenildiği gibi tasarımlar yapılamadığı görüşündeydi.

Estetik olarak da kabul görmediği söylenen Arial yazı tipi zorunluluğuyla ilgili bir karar aldı.

DEVAM KARARI ÇIKTI

Buna göre 'Arial' yazı tipinin 2025-26 sezonunda da devam edeceğini açıkladı.

Yayınlanan Sportif Ekipman Talimatı'nda ‘Arial yazı tipi’ zorunluluğunun devam edeceği bildirildi.