TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu inceleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalına neden olan hakemlerin ardından futbolcuların da soruşturulduğunu ifade etti.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Yapı varsa hep birlikte temizleyelim, hep birlikte kaldıralım yapıyı ortadan. Biz başlattık bunu. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı. Zaten dibe vurmuş, buradan daha aşağıya vuracağı bir yer yok. Ama bunu layık olduğu yere taşımak için herkesin kucaklaması lazım. Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. 3 bin 700 kişi inceleniyor. Bir hafta, 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor" şeklinde konuştu.

"BATAKLIĞI KURUTUP ÖNÜMÜZE BAKALIM"

Hacıosmanoğlu, "Biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım. Daha yeni başladık, devam edecek. En kısa sürede sonuçlandırıp gereğini yapmamız lazım. Bundan sonra buna cesaret edenin alnını öpmek lazım. UEFA ve FIFA ile bu kadar yakın ilişlerde bulunan başka bir federasyon yoktur. Bizim burada yaptığımız her şeye onların sonsuz desteği var" dedi.

"İKİ TARAFTAN DA MAÇA BAHİS OYNANMIŞ"

Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma, 'Bu araştırmaya gerçek manada başlayalım' dedim. 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Hakemler 45 gün hak mahrumiyeti alırsa hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra görevlerine son verilecek" diye konuştu.