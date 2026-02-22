Galatasaray'dan Çanakkale Belediyespor'a 60 sayılık fark!

Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Çanakkale Belediyespor'u 60 sayı farkla 112-52 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 60 sayı farkla 112-52'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ozan Gönen, Ali Küçükerdem, Halil Ata Günal
Galatasaray: Smalls 4, Williams 4, Oblak 4, Ayşe Cora Yamaner. 16, Elif Bayram 12, Sude Yılmaz 11, Gökşen Fitik 12, Sehernaz Çidal 4, Derin Erdoğan 9, Zeynep Gül 26, Berna Şahin 2, Johannes 8
Çanakkale Belediyespor: Saliha Mandacı 9, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak, Başak Altunbey, Sıla Kaya 5, Reyyan Yiğit, Elif Emirtekin 9, Nisa Yalçın 22, Dilasu Engin
1. Periyot: 29-10
Devre: 52-33
3. Periyot: 82-44
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi