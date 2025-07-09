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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan tedavi gören askerlere ziyaret

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazına maruz kalan askerleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan tedavi gören askerlere ziyaret

Türkiye'nin bağrını yakan, 12 askerin şehit olduğu mağara faciası sonrası tedavi altındaki askerlere bir moral ziyareti de futbol caimasından geldi.

HACIOSMANOĞLU, ASKERLERLE BULUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, ziyaret sırasında askerlerin sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alan İbrahim Hacıosmanoğlu, tedavi gören askerlerle yakından ilgilendi, geçmiş olsun dileklerini iletip sohbet etti.

Hacıosmanoğlu’na ziyarette, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hanefi Cem Gül ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de eşlik etti.

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