TFF, profesyonel ligleri ve Türkiye Kupası'nı tescil etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); 2024-2025 sezonunda Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası'ndaki puan durumlarını tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamada, liglerde sona eren sezonun puan durumlarının hakem raporlarına göre tescil edildiği belirtildi.

GALATASARAY, ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI

Galatasaray'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bodrum FK, 1. Lig'e düştü.

1. Lig'de Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen ekipler olurken, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü'nün Nesine 2. Lig'e düşmesi tescillendi.

YÜKSELEN TAKIMLAR

2. Lig'den Sarıyer, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Vanspor FK 1. Lig'e, 3. Lig'den de Bursaspor, Muğlaspor, Aliağa Futbol, Mardin 1969, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Muşspor 2. Lig'e yükselen ekipler oldu.

DÜŞENLER

Afyonspor, Altay, Karaköprü Belediyespor, Giresunspor, Nazillispor ve Diyarbekirspor'un 3. Lig'e, Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ FK, Kelkit Hürriyetspor, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK, Bayburt Özel İdarespor, 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor ve 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar'ın ise Bölgesel Amatör Lig'e düşmeleri tescil edildi.

3. LİG'E ÇIKANLAR

12 Bingölspor, 1926 Bulancakspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kilis Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Fethiye İdmanyurdu, Yeşil Yalovaspor, Galata, Suvermez Kapadokyaspor ve İnkılap Futbol SK de 3. Lig'e yükselen ekipler oldu.