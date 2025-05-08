TFF, Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatla oynanacağını resmen duyurdu. Bugün gerçekleştirilen TFF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre, kupa organizasyonu artık tarafsız sahada ve tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

Yeni sistemde yarı final eşleşmeleri şöyle olacak: Süper Lig şampiyonu, Türkiye Kupası finalistiyle; Türkiye Kupası şampiyonu ise lig ikincisiyle karşılaşacak. Bu maçların galipleri finalde Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DE DAHİL EDİLECEK

Ancak bu yıl ligde ilk iki sırayı garantileyen ve Türkiye Kupası’nda finale yükselen Galatasaray’ın özel durumu nedeniyle, lig üçüncüsü de turnuvaya dahil edilecek. Böylece kupaya katılacak son takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayan ekip olacak.

Ayrıca, Türk takımlarının sezon başında oynayacağı UEFA elemeleri göz önüne alınarak, Süper Kupa 2025 karşılaşmalarının 2026 yılının Ocak ayında yapılmasına karar verildi. Finalin oynanacağı şehir ve kesin tarihler ise ilerleyen dönemde ilan edilecek.

TFF, çeşitli olasılıklara göre muhtemel eşleşmeleri de belirledi

Eğer lig şampiyonu aynı zamanda Türkiye Kupası’nı da kazanırsa:

Lig şampiyonu vs. Kupa finalisti

Lig ikincisi vs. Lig üçüncüsü

Lig şampiyonu aynı zamanda kupa finalisti olursa:

Lig şampiyonu vs. Lig üçüncüsü

Kupa şampiyonu vs. Lig ikincisi

Kupa şampiyonu ile lig ikincisi aynı takım olursa:

Lig şampiyonu vs. Kupa finalisti

Kupa şampiyonu vs. Lig üçüncüsü

Lig ikincisi ile kupa finalisti aynı takım olursa:

Lig şampiyonu vs. Kupa finalisti

Kupa şampiyonu vs. Lig üçüncüsü