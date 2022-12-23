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TFF'den 10 takıma üçer puan silme cezası

TFF'den 10 takıma üçer puan silme cezası

TFF tarafından, Süper Lig ekibi Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verildi.