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    TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı

    TFF, Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bu haftaki maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
    • 15.10.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 12:15
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    TFF'den Bartın için saygı duruşu kararı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

    Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Madencilerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak"

    "Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. "

    TFF den Bartın için saygı duruşu kararı #1


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