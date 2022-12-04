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    TFF'den Trabzonspor'a ceza geldi

    TFF ligin ilk yarısı için lisansı çıkartılmayan Bruno Peres'in Hull City karşısında oynaması üzerine Trabzonspor'a 25 Bin TL para cezası verdi.
    • 04.12.2022 - 12:31
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    TFF'den Trabzonspor'a ceza geldi

    Sezonun ikinci etabı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

    1-1'lik eşitlik ile tamamlananan mücadelenin ilk golünü 4. dakikada Trabzonspor adına Mısırlı oyuncu Trezeguet kaydederken, Hull City'nin beraberlik golü 71. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan'ın penaltıdan attığı gol ile geldi.

    TFF 25 Bin TL para cezası verdi

    Trabzonspor, nisan ayından bu yana formasından uzak kalan Bruno Peres'i Hull City karşısında oynattığı gerekçesiyle ceza aldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, ligin ilk yarısı için lisansı çıkartılmayan Peres karşılaşmada forma giydiği için bordo-mavililere 25 Bin TL para cezası verdi.

    TFF den Trabzonspor a ceza geldi #1


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