TFF'nin düşündüğü yeni yabancı kuralı

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin yabancı sayısını ilk olarak 12'ye düşürmeyi planladığını açıkladı. Sepil, "Federasyon bize 'sahada 8, kenarda 4 yabancı olsun' önerisiyle geldi" dedi.

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, beIN Sports’a telefonla bağlanarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelecek sezonki yabancı sınırı önerisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sepil, "TFF, 'sahada 8, kenarda 4 yabancı olsun' önerisiyle geldi ve kulüplerden geri dönüş istedi" dedi.

Mehmet Sepil, henüz net bir karar verilmediğini ancak TFF'nin düşüncesinin bu şekilde olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Başkanı'nın sözleri şu şekilde:

"TFF 2020-21 SEZONU İÇİN 8+4 DÜŞÜNÜYOR"

“Ortada verilmiş bir karar yok. Federasyonun bir öneri paketi var. Mevcut durumda 14 tane yabancı ile sözleşme imzalanabiliyor. Onların düşüncesi 12 oyuncuyla sınırlamak. İstanbul kulüpleri bunun zor olduğunu söyledi. Kontrat adetinin 14 kalması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki 3 sene içinde sahada olacak yabancı oyuncu sayısı ile ilgili bir öneri geldi. Federasyonun önerisi 2020-21 sezonu için 8 yabancı oynatılması. Diğer yıllarda ise 7 ve 6’ya inmesi.”

ALTYAPIDAN OYUNCU OYNATMA ZORUNLULUĞU

“Altyapıdan oyuncu oynatılması konusunun federasyon tarafından çok önemsendiği bize geldi. Önümüzdeki sezondan itibaren, ilk 11’de altyapıdan minimum 1 oyuncu, bir sonraki sezon da bunun 2’ye çıkması gibi bir görüşleri olduğunu söylediler. Bizden bir geri dönüş istediler. Biz de bu konuyu değerlendirip TFF’ye düşüncemizi bildireceğiz.”