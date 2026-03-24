Thomas Reis'ten Yüksel Yıldırım itirafı: Söz hakkım yoktu

Geçtiğimiz sezon Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren ve Avrupa biletini alan Samsunspor'da, bu sezon üst üste alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adamın görevine son verilmişti.

At Broski isimli kanala konuşan Reis, Türkiye dönemi ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

"BAŞKAN VARKEN SÖZ HAKKIM YOKTU"

Reis, söz hakkının kendisinde değil başkan Yüksel Yıldırım'da olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, "Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız. Hiçbir söz hakkım yoktu. Orada bir başkan vardı ve size, "Bu kadron, hadi başla." diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile onu almak zorundaydım." diye konuştu.

SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Samsunspor, şubat ayında 52 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

Karadeniz ekibinde Temmuz 2024-Şubat 2026 arası dönemde görev yapan Thomas Reis, Samsunspor'un başında çıktığı 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

Thomas Reis, Samsunspor ile ligi üçüncü sırada bitirerek Karadeniz ekibini Avrupa'ya taşıma başarısı göstermişti.