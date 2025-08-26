Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo'yu bonservisiyle kadrosuna katmaya çok yakın.

Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibiyle 3,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Djalo, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'da olacak.

BEŞİKTAŞ İÇİN GELİYOR

Portekizli stoper, akşam saat 19.10'da Atatürk Havaalanı'nda olacak.

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek.

Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

KAPSAMLI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.