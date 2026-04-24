Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükseldiği maçın ardından Başkan Ertuğrul Doğan, transferle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, gelecek sezon şampiyonluk yarışı vermek için önemli transferler yapacaklarını söyledi.

Doğan, "Önümüzdeki yıl için eksiklerimizi görüyoruz, takviye çalışmalarımız başladı ve devam edecek. Gelecek sezon zirve yarışının içinde olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"2 TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİK"

2 transferi bitirdiklerini belirten Doğan, "Şu ana kadar 2 transfer gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde yeni transferler de olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Burada isim vermem ama inşallah yakın zamanda tek tek bu anlaşmaları yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

'MALINOVSKYI VE KARADENİZ'

Öte yandan transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, geride bıraktığımız günlerde Genoa forması giyen orta saha Ruslan Malinovskyi ve Köln U19 takımında oynayan sol kanat Thierry Karadeniz ile el sıkıştı.