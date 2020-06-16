Trabzonspor, CAS'a resmen başvurdu

Trabzonspor, UEFA'nın verdiği men kararının iptali için CAS'a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan UEFA, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor’a 1 yıl Avrupa’dan men cezası vermişti.

Bordo-mavili kulüp, verilen men cezasının iptali için CAS’a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı.

KAP bildirimi şu şekilde:

"UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur."