Trabzonspor, Fatih Tekke'yle ilk kez 5'te 5 yaptı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNUN 6 PUAN GERİSİNDE

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı sezonda oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 66 puanla zirvede yer almıştı.

Bordo-mavililer, Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 27 haftada 60 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.

Şampiyonluk sezonunun 6 puan gerisinde yer alan bordo-mavililer kalan 7 haftada üst basamaklar için mücadele edecek.

TEKKE, BU SERİYİ BOZMADI

Bordo-mavililer, bu sezon daha önce 7 ile 10. haftalar arasında yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisini, deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak 5'e çıkaramamıştı.

Söz konusu periyotta Fatih Karagümrük'ü 4-3, Kayserispor'u 4-0, Rizespor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, seriyi İstanbul'da noktalamıştı.

23 ile 27. haftalar arasında ise bu kez aynı hatayı yapmayan Trabzonspor, çıkışını deplasmanda sürdürdü.

Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek başlayan seri; Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetlerle devam etti.

Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, son olarak Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış saha performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, deplasman tablosunda liderlik koltuğuna oturdu.

Bordo-mavililer, oynadığı 14 dış saha karşılaşmasında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan topladı ve rakiplerini geride bıraktı.

Trabzonspor'un en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puana ulaştı.

Üçüncü sırasında yer alan Galatasaray ise 12 deplasman maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan topladı.