Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk iddiasını güçlendirdi

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor, şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Onuachu ve 62. dakikada Nwaiwu kaydetti.

Konuk takımın golü ise 48. dakikada Singo'dan geldi.

Aldığı galibiyetle puanını 63'e yükselten Karadeniz ekibi, bir maçı eksik olan 64 puana sahip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Papara Park'ı dolduran coşkulu taraftarının desteğiyle 3 puana ulaşan Trabzonspor, şampiyonluktaki iddiasını sürdürdü.

161 HAFTA SONRA ART ARDA 6 GALİBİYET ALDI

Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra ilk kez teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında da galibiyet serisini sürdürdü.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u 3-1, Rizespor ve Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-1 yenen bordo-mavili takım, 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 maçtan üstün ayrılarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirdi.

ONUACHU'DAN GALATASARAY'A İLK GOL

Trabzonspor'un gol krallığı yarışında zirvede yer alan oyuncusu Onuachu, Galatasaray maçında da skor üretmeye devam etti.

Ligde ilk kez sarı-kırmızılı takım karşısında gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet, gol sayısını 22'ye yükseltirken galibiyette de önemli rol oynadı.

MAÇ SONUNDA KOLBASTILI KUTLAMA

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyeti taraftarıyla coşkulu biçimde kutladı.

Maçın ardından orta saha yuvarlağında toplanan bordo-mavili futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

UĞURCAN'A TEPKİ

Trabzonsporlu taraftarlar, maç boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Uğurcan'ı her topla buluştuğunda ıslıkladı.