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    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı

    Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.
    • 28.08.2022 - 23:46
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 23:48
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    Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti.

    Maça baskılı başlayan sarı-kırmızılılar rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Trabzonspor da Galatasaray kalesinde ciddi pozisyonlar üretse de istenilen gol bir türlü gelmedi.

    İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da devre arasına beraberlikle gitti.

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı #1

    Derbi golsüz bitti

    İkinci yarıda da Galatasaray, baskılı oyununu devam ettirdi. İki takım ilk yarıda olduğu gibi rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Galatasaray'ın kaçırdığı goller maça damgasını vurdu adeta. Mücadeleden gol sesi çıkmayınca iki takım da 1 puana razı oldu.

    Bu sonuçla Galatasaray ve Trabzonspor puanını 7'ye yükseltti.

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı #2

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı #3

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı #4

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı #5

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı #6

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı #7

    Trabzonspor ile Galatasaray golsüz berabere kaldı #8


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