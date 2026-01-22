Trabzonspor ile Kasımpaşa ligde 34. randevuda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Süper Lig'in 19. haftasında Akyazı Stadı'nda yapacakları müsabakayla 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 58 kez havalandırırken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında 16 karşılaşmanın 8'ini kazandı. Bordo-mavililer, 4 maçı kaybederken 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, rekabette iç sahada 29 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

SON 7 LİG MAÇINDA DENGE VAR

İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise denge var.

Son 4 sezonda oynanan 7 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken, 3 maç berabere, 2 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti.

2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken, İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.

Geçen sezon Akyazı Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2, İstanbul'daki müsabaka ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazandı.